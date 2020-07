Royal-Experten: "Es gab unangenehme Momente zwischen Kate und Meghan"

Jedoch betonen beide, dass Meghan und Kate auch "keinen Krieg" führten, obwohl sie von der britischen Boulevardpresse gegeneinander ausgespielt wurden. Trotzallem habe es einige "unangenehme Momente" gegeben, so die Autoren, die ihr Buch als Biografie sehen. Offiziell autorisiert wurde "Finding Freedom" aber nicht. Die Royal-Kommetatoren behaupten darin, Kate habe schlicht das Gefühl gehabt, dass sie und Meghan nicht viel gemeinsam hatten - "außer der Tatsache, dass sie im Kensington Palace lebten". Für das Buch wurden Interviews mit Freunden von Harry und Meghan geführt - persönliche Statements von den beiden enthält es aber nicht.

Ein Sprecher der "Sussexes" sagte zuvor in einer Erklärung: "Der Herzog und die Herzogin wurden nicht befragt und trugen auch sonst nichts zu 'Finding Freedom' bei. Dieses Buch basiert auf den eigenen Erfahrungen der Autoren."

Harry und Meghan leben inzwischen mit ihrem gemeinsamen Sohn Archie in Meghans Heimat in Kalifornien. In dem Buch, das am 11. August veröffentlicht werden soll, wird angedeutet, dass Harry die treibende Kraft hinter der Abkehr des Paares von der königlichen Familie war.