Meghan beschrieb Kate nach dem Kennenlernen mit nur einem Wort

Im Jänner 2020 verkünden Harry und Meghan ihren Rückzug aus dem engeren Kreis der britischen Royals. "Die Königsfamilie respektiert den Wunsch des Herzogs und der Herzogin von Sussex, ein unabhängigeres Leben als Familie zu führen, indem sie die angebliche Rechtfertigung des "öffentlichen Interesses" für Übergriffe der Medien in ihr Leben entziehen", hieß es damals in einer Mitteilung.

Seitdem wurde es ruhig um das Paar, das gemeinsam mit Sohn Archie Harrison (1) mittlerweile in Los Angeles lebt. Dies mag wohl auch der Hauptgrund sein, wieso derzeit wieder Harrys und Meghans Verlobungsinterview von 2017 die Runde macht. Was dabei heute besonders hervorsticht: Meghans Kommentar über das Kennenlernen mit ihrer (damals noch zukünftigen) Schwägerin Catherine. Während des BBC-Gesprächs lobte die 38-Jährige nicht nur die Königin Elizabeth für ihre Gastfreundschaft, sondern streute vor allem Kate Rosen. Sie sei schlicht "wundervoll", so Meghan.