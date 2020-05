Harry, Meghan und die Öffentlichkeit: Geschichte einer Entfremdung

Was sie für die Zukunft planen, ist bisher nur in groben Umrissen bekannt. Meghan jedenfalls kündigte im Prozess gegen die "Mail on Sunday" an, wieder unternehmerisch tätig zu sein. Das Paar bestätigte auch, dass es in den USA einen Antrag auf die Eintragung der Marke "Archewell" für eine wohltätige Organisation gestellt hat. Der Name geht auf das altgriechische Wort Arche zurück. Nicht zufällig ähnelt es dem Namen des inzwischen einjährigen Sohns der beiden, Archie, wie Harry und Meghan dem "Telegraph" mitteilen. "Archewell ist ein Name, der das antike Wort für Kraft und Handeln kombiniert mit einem anderen, das die tiefen Ressourcen anklingen lässt, die jeder von uns braucht."

Doch ob Harry und Meghan von Los Angeles aus dieselbe Magie noch einmal entfesseln können, wie ihnen das bei ihrer Hochzeit in Windsor gelang, ist ungewiss. Ohne die manchmal wunderlichen Traditionen des britischen Königshauses, seinen Konventionen und Zwängen könnte das möglicherweise schwieriger sein als gedacht. Harry dürfte sich darüber im Klaren sein. Dem US-Magazin " Newsweek" sagte er einmal: "Echter Mist wäre, in einer Position zu sein, in der man etwas bewegen könnte, aber die Leute hören dir nicht zu."