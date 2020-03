Meghans mutige Outfits und was sie nun wieder tragen darf

Mit rotem Nagellack, tiefem Ausschnitt und im Minirock: So kann sich Meghan Markle bald wieder zeigen, wenn sie Lust hat. Denn die modischen Vorschriften des britischen Königshauses muss die ehemalige Schauspielerin in Kürze nicht mehr beherzigen, sobald sie und ihr Gatte Prinz Harry Anfang April offiziell aus der royalen Familie „aussteigen“ und dann hauptsächlich in Kanada leben.



Den Titel „königliche Hoheit“ müssen sie auf Drängen der Königin ablegen, ihre letzten Dienste für die royale Familie absolvierten Harry und Meghan gerade in London.



Begeistert mit Abschiedslooks

Und hier war vor allem die stilvolle Garderobe der 38-Jährigen das große Thema des Brit-Boulevards. Vom hellblauen Victoria Beckham-Kleid bis hin zur roten Glamour-Robe des irischen Labels Safiyaa – Modekritiker zeigten sich hellauf begeistert von den Abschiedslooks der gebürtigen Amerikanerin.