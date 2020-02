Brad Pitt machte sich vor William und Kate über "Megxit" lustig

Die diesjährige "Award Season" läuft für Hollywoodstar Brad Pitt (56) bisher außergewöhnlich gut. Bisher hat er für seine Rolle in Quentins Tarantinos "Once Upon A Time... In Hollywood" einen Golden Globe, einen SAG Award und nun auch einen British Academy Film and Television Award (BAFTA) einheimsen können, nicht zu sprechen von weiteren Preisen.

Gespräch mit Sohn Maddox

Seine Teilnahme an der Verleihung, die am Sonntag in der Royal Albert Hall in London stattfand, musste er allerdings kurzfristig absagen. "Familiäre Verpflichtungen" seien dazwischen gekommen - laut The Sun sei Sohn Maddox (18), mit dem das Verhältnis seit Pitts Scheidung von Angelina Jolie (44) äußerst angespannt ist, in den USA gewesen sein. Er habe seinem Vater die seltene Chance zum Gespräch geboten, heiß es.