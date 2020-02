Beste Hauptdarstellerin: Die 5 großen Oscar-Favoritinnen

Cynthia Erivo: Die "Unbekannte"

Die fünfte im Bunde der Hauptdarstellerinnen ist die britische Schauspielerin und Sängerin Cynthia Erivo (33), die in den USA und Großbritannien vor allem für ihre Bühnenarbeit bekannt ist. Für ihre Rolle als Celie in dem Broadway-Musical "The Color Purple" wurde sie mit dem Tony Award ausgezeichnet. Dann klopfte Hollywood an die Tür und gab ihre Rollen in "Bad Times at the El Royale" (2018) und "Widows - Tödliche Witwen" (2018). Es ist ihre Rolle als die afroamerikanische Fluchthelferin Harriet Tubman in " Harriet - Der Weg in die Freiheit", die ihr die Oscar-Nominierung einbrachte. Auch wenn Erivo ausgezeichnet ist, steht sie doch am Anfang ihrer Karriere. Sie ist auch für einen Oscar für den besten Filmsong ("Stand Up") nominiert. Also unabhängig davon, ob sie einen Goldjungen gewinnt oder nicht, sie hat wahrscheinlich eine glänzende Zukunft vor sich, mit einer bevorstehenden Rolle in der National-Geographic-Serie "Genius". Sie verkörpert Aretha Franklin in der dritten Staffel der Serie, die 2020 ihre Premiere feiern wird.