Brad Pitt mit Namensschild bei Oscars-Lunch

Sowas von bescheiden, der Gute. Brad Pitt trat beim traditionellen Lunch der Oscar-Nominierten am Montagabend tatsächlich mit Namensschild auf. Normalerweise ist für einen jeden Nominierten, geschweige denn A-List-Star, das eigene Gesicht Visitenkarte genug - doch Pitt bleibt mal wieder mit beiden Beinen fest am Boden und setzt keinesfalls voraus, dass ihn jeder der dort anwesenden kennen muss.

Und so heißt es: " Brad Pitt - Nebendarsteller - Once Upon A Time In Hollywood".