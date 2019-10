So glamourös recycelt Meghan Markle ihr Umstandskleid

Die seit geraumer Zeit brodelnde Gerüchteküche und brandaktuelle Schlagzeilen lassen vermuten, dass Herzogin Meghan und Herzogin Kate nicht sonderlich viel verbindet.

Einen zweifellos ähnlichen Anspruch erheben die beiden Royals jedoch, wenn es um das Recyceln ihrer Kleider geht. So wurde nicht nur die Ehefrau von Prinz William bereits des Öfteren bei unterschiedlichen öffentlichen Auftritten in schon bekannten Outfits gesichtet, auch die Gattin von Prinz Harry trägt Kleider gerne doppelt.

Umstandsmode neu kombiniert

Bei Umstandsmode scheint es auf den ersten Blick quasi unmöglich, diese nach der Geburt für weitere Auftritte zu recyceln. Meghan, die im Mai Baby Archie zur Welt brachte, beweist nun das Gegenteil.

Beim Besuch des One Young World Summit in London hüllte sich die US-Amerikanerin am Dienstag an der Seite von Prinz Harry in ein dunkelviolettes Midi-Kleid mit langen Ärmeln. Wie die Vogue berichtet, handelt es sich dabei um eine Kreation des kanadischen Labels Aritzia. Mittlerweile ist das "Babaton Maxwell"-Kleid freilich ausverkauft – Herzogin Methan hat es Recherchen des Modemagazins aber wohl um umgerechnet rund 125 Euro erstanden. Das Kleid war später auf umgerechnet etwa 45 Euro reduziert worden.

Zu dem Kleid kombinierte die Herzogin marineblaue Pumps der Luxusmarke Manolo Blahnik.