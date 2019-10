Gleiche Kleider: Herzogin Meghan zeigt sich nur noch in diesem Trendlook

Luftiges Kleid, stets tailliert und meist mit Gürtel oder Schleife versehen: Das ist derzeit der Look von Herzogin Meghan bei ihrem Besuch in Südafrika. Ihre Taille betont die frischgebackene Mama damit ganz besonders. Dass sie nicht ganz so schmal ist wie vor der Geburt von Archie, ist offensichtlich - und komplett egal. Verstecken tut Meghan ihre Kurven nicht und setzt damit auch ganz bewusst ein Zeichen.