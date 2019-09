Meghan: Rückkehr aus Babypause im selbst designten Outfit

In ihrer Rede erklärte Meghan, dass es ihr wichtig sei, dass Frauen voller Selbstbewusstsein in ein Bewerbungsgespräch gehen und nicht das Gefühl haben sollen, etwas anzuhaben, das in der vergangenen Saison niemand kaufen wollte und sie es deshalb zur Verfügung gestellt bekommen haben. "Als Frauen ist es unsere Verantwortung, uns gegenseitig zu unterstützen und aufzubauen", so die 38-Jährige. Deshalb habe sie diese Kollektion unbedingt realisieren wollen.