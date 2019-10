Harry und Meghan klagen britisches Boulevardblatt

"Unerbitterliche Propaganda" - so bezeichneten Prinz Harry und seine Frau Meghan die Berichterstattung der britischen Boulevardzeitung Mail on Sunday über ihr (Privat-)Leben. Nach der Veröffentlichung eines pivaten Briefes von Meghan an ihren Vater wollen die beiden nun rechtliche Schritte einleiten und die Zeitung klagen - das berichtet die BBC.