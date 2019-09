Nachhaltig en vogue: Wie die Luxus-Modebranche jetzt umdenkt

Hoher Aufwand

In der österreichischen Modebranche beobachtet man diese Veränderungen mit großem Interesse. "Ich begrüße es sehr, dass sich solche großen Unternehmen mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen", sagt Nora Berger, die gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Kathrin Lugbauer das Label Natures of Conflict führt. "Denn das ist notwendig." Die beiden Wienerinnen arbeiten seit 2008 so, dass es der Umwelt möglichst wenig schadet: Produziert wird nur auf Bestellung und ausschließlich aus natürlichen Fasern, die "möglichst spurlos auch wieder vom Erdboden verschwinden können".