Österreichische Mode: Nicht nur stylish, sondern auch nachhaltig

Margaret and Hermione

Aus Fischernetzen, die in den Meeren treiben oder schlichtweg nicht mehr gebraucht werden, entstehen bei Designerin Barbara Gölles Bikinis und Badeanzüge. Mit ihren humorvollen Prints, zeitlosen Schnitten und bunten Farben sind diese nicht nur etwas für das Auge, sondern dank des außergewöhnlichen Materials auch äußerst widerstandsfähig und langlebig. Entworfen werden die Kreationen in Wien, hergestellt in Kroatien und schließlich in Deutschland bedruckt. Nachhaltigkeit heißt für Gölles, dies auch bis ins kleinste Detail zu leben: Selbst die Etiketten, Preisschilder und Verpackungen sind aus recycelten und öko-zertifizierten Materialien. (www.margarethermione.com)