Diese Frau macht Mode aus Kuhfladen

Wenn es nach Jalila Essaïdi geht, könnte Mode aus Kuhfladen schon bald weltweit in den Kleiderschränken nachhaltiger Modefans hängen. Die Unternehmerin aus Dänemark sieht die Exkremente von Nutztieren nicht als nutzlos an: "Wir sehen Mist als Abfallprodukt an, als etwas Grausiges und Stinkendes", sagt Essaïdi im Interview mit dem Guardian. Man müsse den Leuten die versteckte Schönheit hinter Kuhmist zeigen. Wie? Indem man daraus Cellulose extrahiert - und anschließend Kleider, Oberteile und Hosen herstellt. Viskose und Modal bestehen beispielsweise aus Cellulose.