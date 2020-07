Beatrice: Der wahre Grund für die Geheimhaltung ihrer Hochzeit?

Der Palast erklärte die private Hochzeit damit, dass man die Richtlinien der Regierung in Bezug auf die Corona-Pandemie eingehalten habe. Maximal dreißig Personen dürfen in Großbritannien derzeit an Hochzeiten teilnehmen. Aus diesem Grund hätten Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi nur ihre engsten Familienmitglieder und Freunde eingeladen. Selbst William und Kate sollen nicht dabei gewesen sein, als die Queen-Enkelin ihrem Verlobten das Jawort gab.