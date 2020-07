Prinzessin Beatrice hat heimlich geheiratet: Alle Details zur royalen Hochzeit

Prinzessin Beatrice und ihr Verlobter Edoardo Mapelli Mozzi sollen still und heimlich geheiratet haben. Britische Medien berichten übereinstimmend über die Trauung der 31-Jährigen, die im Beisein von Queen Elizabeth II. und Prinz Phillip geheiratet haben soll.

Queen-Enkelin Beatrice hat sich heimlich getraut

Die Hochzeit soll in einer kleinen Kapelle mit dem Namen "The Royal Chapel of All Saints" auf dem Landgut von Beatrices Vater Prinz Andrew in Windsor stattgefunden haben. Wie unter anderem die Sun berichtet, soll das Paar am heutigen Freitagmorgen "Ja" gesagt haben.

Insgesamt zwanzig Gäste sollen der intimen Zeremonie beigewohnt haben – darunter auch Prinz Andrew, der im Zuge des Jeffrey Epstein-Skandals derzeit im Visier der Ermittler steht. Außerdem seien nur enge Freunde und Familienmitglieder zu der Hochzeit eingeladen gewesen.

Eigentlich hatten die Enkelin der Queen und der Immobilienberater im Mai im St. Jame's Palace in London heiraten wollen, im Beisein von rund 150 Gästen. Aufgrund der Covid19-Pandemie habe man den Hochzeitstermin jedoch abgesagt. Nun soll die Trauung unter "coronasicheren" Bedingungen trotzdem stattgefunden haben.

Der Buckingham Palast hat inzwischen bestätigt, dass in der Tat geheiratet wurde. Bei der Zeremonie sollen die Gäste den coronabedingten Mindestabstand eingehalten haben. "Die kleine Zeremonie wurde von der Queen, dem Duke of Edingurgh und der nahen Familie besucht", heißt es im offiziellen Statement des Palastes. "Die Hochzeit wurde in Übereinstimmung mit den relevanten Richtlinien der Regierung abgehalten.