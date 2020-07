Kates und Williams Reaktion auf die Hochzeit von Prinzessin Beatrice

Das Town And Country-Magazin veröffentlichte einen Screenshot von Williams und Kates Glückwünschen. Das Ehepaar teilte ein Foto von Beatrice und ihrem Ehemann, auf dem auch Elizabeth II. und ihr Mann, Prinz Philip zu sehen sind. Dazu schrieben sie die Worte “Just Married” und teilten dem Brautpaar mit: “Glückwünsche an Prinzessin Beatrcie und Mr. Edoardo Mapelli Mozzi, die am Freitag in einer privaten Zeremonie in der royalen Chapel of All Saints auf Royal Lodge, in Windsor, geheiratet haben.”