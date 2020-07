Herzogin Meghan: Neues Leben, neuer Name

Über die neue Anrede der beiden wurde seitdem spekuliert - nun dürfte klar sein, wofür sich Meghan entschieden hat. Die ehemalige Schauspielerin hat offenbar ihren Mädchennamen wieder angenommen und könnte künftig unter einer Mischung aus bürgerlichem und könglichem Namen auftreten.

Meghans alter neuer Name

Mitte der Woche trat die 38-Jährige als Speakerin bei der Online-Konferenz "Girl Up Leadership Summit" auf, wo sie Mädchen und Frauen dazu aufrief, unbequem zu sein, um Veränderungen zu erreichen. "Manchmal ist es nicht offensichtlich, was zu tun ist, und oft ist es die Angst, die uns lähmt und uns davon abhält, mutig und kühn zu sein", so Meghan in ihrer Videobotschaft am Dienstag. Angekündigt und vorgestellt wurde sie von den Veranstaltern ungewöhnlicherweise als "Meghan Markle, Herzogin von Sussex".