Wieso Kate Prinz Harry vor einer Beziehung mit Meghan warnte

Bis sie sich so in die Königsfamilie integrieren könnte, würde es dauern und besondere Sorgfalt erfordern, soll Kate laut den Autoren argumentiert haben. Abgeschreckt soll dies Harry aber nicht haben - im Gegenteil: Das Gespräch soll bei dem 35-Jährigen vielmehr die Sorge entstehen haben lassen, dass seine Familie gänzlich gegen ihn und die Beziehung zu seiner Meghan ist. Dem sei aber nicht so gewesen: Man habe Meghan gerade zu Beginn sehr geschätzt, heißt es.

Spannungen zwischen William und Harry

Im vergangenen Herbst hatte Harry nach monatelangen Medienspekulationen Spannungen in seinem Verhältnis zu seinem Bruder William eingeräumt. "Wir sind derzeit sicherlich auf unterschiedlichen Pfaden", sagte der 35-Jährige damals dem britischen Sender ITV. Aber er werde immer für William da sein - und umgekehrt.