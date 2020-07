Harry und Meghan: Reichte es ihnen nach Weihnachtsansprache der Queen endgültig?

Demnach hätte sie dem Paar das das Gefühl gegeben, in der Familie nicht mehr willkommen zu sein. Der Grund: Auf dem Tisch, an dem Elizabeth II. ihre Rede hielt, fehlte ein Bild der beiden. Stattdessen waren gerahmte Fotos von Elizabeths Vater, König George VI., ihrem Ehemann Philip, Prinz William und seiner Familie sowie Thronfolger Prinz Charles und Herzogin Camilla zu sehen. Es sei davon auszugehen, dass über jedes Bild "sorgfältig nachgedacht" wurde, schrieb Times damals. Gerüchten zufolge soll die Monarchin bereits vor dem "Megxit" sehr enttäuscht von ihrem Enkel und dessen Frau gewesen sein. Zu Weihnachten zog das junge Paar mit seinem im Mai 2019 geborenen Sohn Archie es vor, nicht mit den Royals in Großbritannien zu feiern, sondern bei Meghans Mutter in Kanada.