Meghan und Harry: Zwiespalt zwischen Rückzug und Streben nach Aufmerksamkeit

Der Wunsch nach mehr Privatsphäre scheint für das Ehepaar selbst jedoch zweitrangig. Die beiden suchen weiterhin die mediale Aufmerksamkeit.

So hatte unter anderem eine Videokonferenz des Paares, in der sich Harry offiziell gegen Rassismus im Commonwealth ausgesprochen hatte, in seinem Heimatland hohe Wellen geschlagen. Meghan indes rief erst vor wenigen Tagen als Sprecherin bei der Online-Konferenz "Girl Up Leadership Summit" Frauen und Mädchen dazu auf, unangenehm zu sein, um Veränderungen zu erreichen. Mit ihrer neuen Charity-Foundation “Archewell” will sich das Ehepaar außerdem auch weiterhin für soziale Projekte stark machen.