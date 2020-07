Wie viel die Hochzeit von Beatrice gekostet hat - im Vergleich zu Meghan und Kate

Am Freitag hat Prinzessin Beatrice ihrem Partner Edoardo Mapello Mozzi in einer intimen Zeremonie das Jawort gegeben. Bei der Trauung auf dem Gelände von Schloss Windsor am Freitag waren auch Königin Elizabeth II. (94) und ihr Mann Prinz Philip (99) dabei. Einen Tag später veröffentlichte der Palast bereits das erste offizielle Foto. Auf dem Bild ist das Paar in einem mit Blumen geschmückten gotischen Torbogen zu sehen.

Beatrice hatte die Hochzeit wegen der Coronavirus-Pandemie verschieben müssen. Obwohl sie nun rein im privaten Rahmen stattfand und verglichen mit den Feiern von Meghan und Harry oder Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank sehr bescheiden wirkte, dürfte sie doch mit einigen saftigen Kostenpunkten verbunden gwesen sein. Trotz reduzierter Gästezahl blieb es eben eine Royal Wedding - günstig geht es bei der Hochzeit einer Queen-Enkelin also sicherlich nie zu.