Trotz Corona: Meghan soll Geburtstagsparty an bekanntem Promi-Hotspot planen

Dem Medienradar können Prinz Harry und seine Frau Meghan auch nach ihrem Umzug in die USA nicht entkommen. Das liegt unter anderem daran, dass das Ehepaar selbst das Rampenlicht sucht, um auf wohltätige Zwecke und gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen. So war Meghan zuletzt unter anderem als Speakerin bei der Online-Konferenz "Girl Up Leadership Summit" aufgetreten, wo sie Mädchen und Frauen dazu aufrief, unbequem zu sein, um Veränderungen zu erreichen.

Zum anderen gibt es noch immer die britische Presse, die nach wie vor Insiderinfos über das Leben der ehemaligen Royals zu haben meint.

Meghan: "Eingepfercht" in 18 Millionen-Anwesen

Jüngstes Gerücht: In jener 18 Millionen-Villa in Los Angeles, in der Meghan und Harry seit ihrem Umzug im März zusammen mit ihrem Sohn Archie residieren, sollen sich die beiden Freunden zufolge zusehends "eingepfercht" fühlen, berichten britische Medien wie Daily Mail und Mirror.