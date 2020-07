Harry spricht Machtwort: In dieser Sache muss Meghan klein beigeben

Erst vergangene Woche ist Meghan Markle, die Herzogin von Sussex, als Sprecherin bei der Online-Konferenz "Girl Up Leadership Summit" aufgetreten, wo sie Mädchen und Frauen dazu aufrief, unbequem zu sein, um Veränderungen zu erreichen.

In vielen Fällen scheint die resolute 38-Jährige auch in ihrer Beziehung mit Prinz Harry das Sagen zu haben. Um mit seiner Frau und ihrem gemeinsamen Sohn Archie fernab des Medienrummels leben zu können, hat der Royal sogar dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt und ist in die USA umgezogen.