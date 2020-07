Prinz Charles vor schwieriger Entscheidung über große Liebe Camilla

Durch seriöses Auftreten und Fleiß hat sich Camilla aber wieder den Respekt vieler Briten erarbeitet. "Die Herzogin von Cornwall hat in der Öffentlichkeit mittlerweile einen hohen Stellenwert erlangt. Im Laufe der Jahre hat sie ihre Aufgaben bewundernswert erfüllt, und es besteht kein Zweifel an ihrem Charme und ihrer Zuverlässigkeit", so Fitzwilliams gegenüber Daily Express. "Sie sieht ihre Rolle darin, Charles und die Institution der Monarchie zu unterstützen, so wie es der Herzog von Edinburgh (Anmerkung: Prinz Philip) aktuell tut - aber unter ganz anderen Umständen. Demnach werde Charles die endgültige Entscheidung über den Titel seiner Frau treffen, sobald er eines Tages den Thron besteigt.

Warum ist Prinz Philip nicht König?

Als Prinzgemahl wird der Ehemann einer regierenden Monarchin bezeichnet. Seine offizielle Anrede ist "Königliche Hoheit". Ein König hat aber protokollarisch nach wie vor einen höheren Rang als eine Königin - daher kann der Ehemann einer regierenden Königin nicht selbst "König" sein. Die Ehefrau eines regierenden Königs hingegen kann sehr wohl ohne Weiteres den Titel "Königin" tragen.