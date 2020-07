Was sich für Royals ändern wird, ist Charles erst einmal König

Als ältester Sohn von Queen Elizabeth II. wird Prinz Charles ihr eines Tages auf den Thron folgen. Wenn dem so weit ist, könnten auf die Mitglieder der britischen Königsfamilie jedoch große Veränderungen zukommen. Einem Biografen zufolge soll es sich Charles zum Ziel gesetzt haben, das Königshaus zu modernisieren.

Müssen Royals ihre Privilegien aufgeben?

Sobald er König wird, werde der 71-Jährige den Royals einige ihrer Privilegien kürzen, berichtet Nigel Cawthorne, der Autor des Buches "Prince Andrew: Epstein and the Palace", welches am 1. Juli 2020 im Gibson Square-Verlag erschienen ist.

In Zukunft soll die Monarchie an die Anforderungen des 21. Jahrhunderts angepasst werden. Dies würde aber auch bedeuten, dass die königlichen Familienmitglieder auf zahlreiche ihrer bisher standesgemäßen Ansprüche verzichten werden müssten.

"Die Idee der Monarchie, die ihm vorschwebt - bei der er von William unterstützt wird und was auch die Queen zunehmend befürwortet - ist, dass sie dem 21. Jahrhundert gerecht wird", schreibt Cawthorne über Charles' Pläne für die Zukunft des Königshauses.

Wie auch die Königsfamilien, welche in den Niederlanden, Dänemark, Schweden, Belgien und Schweden herrschen, sollen auch die Mitglieder des britischen Königshauses in Zukunft weniger Ansprüche geltend machen können.