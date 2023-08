Die eine Sache, die Diana vor Charles geheim hielt, als sie mit Harry schwanger war

Auch ein intimes Detail, die Geburt ihres zweiten Sohnes betreffend, ist in der Biografie zu lesen. So habe Diana sein Geschlecht nach einer Untersuchung für sich behalten, schreibt Morton in seinem Buch.

Charles wünschte sich ein Mädchen

Diana soll Charles bis zum Schluss verschwiegen haben, dass sie wieder einen Sohn erwartete.