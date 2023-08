Prinz Harrys simple Antwort, warum er seinen Titel nicht aufgeben wird

Bei ihrer Hochzeit im Jahr 2018 verlieh ihnen die verstorbene Queen Elizabeth die Titel Herzog und Herzogin von Sussex, die sie bis heute tragen. Dass sie darauf nicht verzichten wollen, brachte ihnen bereits herbe Kritik ein.

Harry: Würde keinen Unterschied machen

In einem Interview mit dem US-Journalisten Anderson Cooper verriet Harry laut Mirror, warum er seine Titel nicht aufgeben will. "Welchen Unterschied würde das machen?", antwortete er auf eine ensprechende Frage. Harry hatte in den letzten Jahren in Interviews und seinen umstrittenen Memoiren "Spare" immer wieder Vorwürfe gegen seine Familie erhoben. Warum er sich öffentlich beschwert? "Jedes Mal, wenn ich versucht habe, es privat zu lösen, kam etwas an die Öffentlichkeit und es erschienen Geschichten, in denen gegen mich und meine Frau gehetzt wurden", so Harry zu Cooper.