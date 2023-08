Charles' klare Forderung an Harry vor "Friedensgesprächen" ohne Meghan

Lange gab es Spekulationen, ob Harry im Mai überhaupt zur Krönung seines Vaters kommen würde. Das tat er zwar, aber keine Minute länger als nötig - kurz nach der Zeremonie war Harry bereits wieder auf dem Heimweg. Meghan war mit den beiden Kindern in Kalifornien geblieben. Söhnchen Archie hatte just am Krönungstag Geburtstag.

Vor dem offiziellen Erscheinen seiner Memoiren hatte Harry seiner Familie schon einmal ein Gesprächsangebot gemacht. "Die Tür ist immer offen", sagte Harry in einem ITV-Interview. Er hoffe, dass seine Familie bereit sei, sich zusammenzusetzen und über alles zu reden. Nun könnte es tatsächlich bald so weit sein.