Mysteriöse Krankheit: Tori Spelling im Rollstuhl mit blauen Flecken im Gesicht

Sorge um Tori Spelling: Sie befinde sich den vierten Tag im Krankenhaus und vermisse ihre Kinder, so die US-Schauspielerin kürzlich auf Instagram. Zu einem Foto, das ihre mit einem Spitalsband versehene Hand zeigt, schrieb sie unter anderem: "Ich bin dankbar und so stolz auf meine starken, mutigen, belastbaren und lieben Kinder, die positiv bleiben, egal was kommt." Warum sie aktuell medizinisch betreut wird, machte Spelling nicht öffentlich. Jetzt wurde die 50-Jährige fotografiert, als sie mit blauen Flecken im Gesicht in einem Rollstuhl aus dem Krankenhaus geschoben wurde.

Besorgniserregende Fotos von Tori Spelling

Tori Spelling wurde am Sonntag aus einer Notaufnahme in Los Angeles entlassen, nachdem sie letzten Donnerstag eingeliefert worden war, berichtet das US-amerikanische Klatschportal Page Six.

