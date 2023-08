Vom Billig-Motel ins Wohnmobil: Es geht immer weiter bergab bei Tori Spelling

Im Juli berichtete Page Six, Spelling sei nach der Trennung zusammen mit ihren Kindern in ein Motel gezogen. F├╝r 100 US-Dollar pro Nacht w├╝rde sie im Raum Los Angeles ├╝bernachten. Die Abw├Ąrtsspirale nahm damit aber kein Ende. Jetzt hei├čt es, Spelling w├╝rde mittlerweile in einem Wohnmobil leben.

