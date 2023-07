Privat und beruflich: Der tiefe Fall der Tori Spelling

Scheidung von Dean McDermott

Jetzt folgte der nächste Tiefschlag für den US-Star. Spellings Mann McDermott, mit dem sie seit 2006 verheiratet ist, hat im Juni die Scheidung eingereicht.

Die britische Sun hatte bereits 2021 berichtet, die Ehe würde vor dem Aus stehen. Eine Scheidung sei lediglich aus finanziellen Gründen nicht möglich, hieß es damals.

"Dean will die Scheidung einreichen – er kann es sich einfach nicht leisten", behauptete ein Insider gegenüber The Sun. Das Paar sei nur noch gezwungenermaßen zusammen.

Tori Spelling schläft in Motel

Nun ist die Ehe dem Anschein nach tatsächlich am Ende. Der Trennungsgrund ist nicht bekannt. Spelling soll laut Page Six zusammen mit ihren Kindern nach der Trennung in einem schlichten Motel abgestiegen sein. Auf Fotos, die das Portal Page Six diese Woche veröffentlicht hat, macht sie einen mitgenommenen Eindruck.

Zur Scheidung hat sie sich bisher nicht offiziell geäußert. Wie sich das Ex-Paar nach der Trennung in Bezug auf die Finanzen einigen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.