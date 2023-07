Die Rolle, die Mila Kunis' Körper für immer verändert hat

Darauf, wie anstrengend das Training sein würde, war sie eigenen Angaben zufolge aber nicht vorbereitet. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass sie für ihre Rolle buchstäblich ihre gesamte Anatomie verändern musste.

"Es ist die körperlich anstrengendste Sache, die ich je in meinem Leben gemacht habe", sagte Kunis gegenüber Coming Soon. "Mir war nicht klar, was man seinem Körper antun muss, um wie eine Ballerina auszusehen und wie eine Ballerina zu gehen", erzählte sie. "Das ist das Verrückteste, was ich je in meinem Leben getan habe."

➤ Lesen Sie hier mehr: Ein Jahr nach Prozess mit Depp: Amber Heard kaum wiederzuerkennen