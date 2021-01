Der Ashton Kutcher-Fluch, den niemand zu bemerken scheint

Amanda Peet

Ihr Filmdebüt feierte Amanda Peet 1995 mit Craig Singers Science-Fiction-Streifen "Animal Room". Vollends überzeugen konnte die Tochter einer Sozialarbeiterin und eines Anwalts die Kritiker 2000 in Jonathan Lynns Krimigroteske "Keine halben Sachen", in der sie neben Bruce Willis und Matthew Perry zu sehen war. 2005 trat Peet zusammen mit Kutcher in der Romcom "So was wie Liebe" auf. In den darauffolgenden fünf Jahren konnte Peet keinen namhaften Erfolgr mehr verbuchen. So war sie unter anderem in dem wenig erfolgreichen Akte X-Sequel "The X Files: I Want to Believe" zu sehen. Inzwischen hat sich die dreifache Mutter ziemlich erfolgreich auf Serien und Nebenrollen in Indie-Produktionen wie "Sleeping with other People" spezialisiert.