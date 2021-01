Böses "Friends"-Gerücht macht die Runde

Es habe aber nicht viel gebracht, wie der Schauspieler 2015 offen erklärte. "Du kannst nicht 30 Jahre ein Drogenproblem haben und glauben, dass es in 28 Tagen gelöst ist", resümierte er damals über seine Sucht. Zwei Flaschen Vodka und 30 Schmerztabletten nahm er in seinen schlimmsten Zeiten täglich zu sich. Oft sei er mit einem extremen Kater am Set aufgetaucht, den er versuchte, so gut als möglich zu vertuschen.

Später kam es immer wieder zu Rückfällen. Erst im Mai des vergangenen Jahres wurde erneut über einen drohenden Rückfall berichtet. Damals berichteten Klatschmagazine von einer vorübergehenden Trennung des Schauspielers von seiner Partnerin Molly Hurwitz.