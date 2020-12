Matthew Perry: Ex-Freundin packt über Drogensucht des "Friends"-Stars aus

Weniger erfreulich hingegen dürften die Schlagzeilen für Matthew Perry sein, die ihm nun seine Ex-Freundin Kayti Edwards beschert. In den 2000er-Jahren waren die beiden vorübergehend ein Paar. Nun sucht Edwards das Rampenlicht und plaudert weniger rühmliche Details über ihren Verflossenen aus, der in der Vergangenheit mit Drogen- und Alkoholroblemen zu kämpfen hatte.

Perry sprach offen über seine Suchtprobleme

Zu diesen hatte sich Perry selbst vor einigen Jahren bekannt. Dass er während der Dreharbeiten zu "Friends" ständig betrunken war, wurde erst klar, als er nach der vierten Staffel der Serie einen 28-tägigen Entzug machte.

Es habe aber nicht viel gebracht, wie der Schauspieler 2015 offen erklärte. "Du kannst nicht 30 Jahre ein Drogenproblem haben und glauben, dass es in 28 Tagen gelöst ist", resümierte er damals über seine Sucht. Zwei Flaschen Vodka und 30 Schmerztabletten nahm er in seinen schlimmsten Zeiten täglich zu sich. Oft sei er mit einem extremen Kater am Set aufgetaucht, den er versuchte, so gut als möglich zu vertuschen.