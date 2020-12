"Friends"-Comeback: Welche Trends uns die Kultserie beschert hat

Von Frisuren über Hemden bis hin zu Wandfarben: Die Hitserie „Friends“ schaffte es in ihrem zehnjährigen Dasein in so vielen Sparten Trends zu setzen, wie kaum eine andere Sitcom zuvor. Fans der NBC-Show erinnern sich bis heute an die Clique aus New York, der man nur allzu gerne selbst angehört hätte.

Sie waren es auch, die seit dem Ende der Serie im Jahr 2004 hartnäckig für eine Reunion der sechs Freunde warben – und die Anfang des Jahres tatsächlich bestätigt wurde. Für ein einmaliges Special will der gesamte Cast im alten Filmstudio zusammenfinden.