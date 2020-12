Die vielen (Ex-)Liebschaften der "Friends"-Stars

Ihr Serien-Charakter "Phoebe Buffay" mag vielleicht der exzentrische der "Friends" sein, im wirklichen Leben ist das Liebesleben von Lisa Kurdrow jedoch das am wenigsten turbulente. In den 80er-Jahren soll Kudrow zwar kurzzeitig den US-Comedian Conan O'Brien gedatet haben, dessen Improvisationskurse sie damals besuchte. Laut Daily News hat Kudrow jedoch gesagt, dass sie schließlich entschieden haben, als Freunde besser dran zu sein. Dafür sei O'Brien dafür verantwortlich, sie ermutigt zu haben, ihre Comedy-Karriere fortzusetzen, als sie zunächst abgelehnt wurde, so Kudrow. Seit 25 Jahren ist Lisa Kudrow mit dem Werbefachmann Michel Stern verheiratet. Zusammen haben sie einen Sohn, der 1998 zur Welt kam. Kudrows Schwangerschaft wurde damals in "Friends" eingebaut: Als Phoebe trug sie in der vierten bis fünften Staffel die Drillinge ihres Halbbruders aus.