Ein Jahr nach Prozess mit Depp: Amber Heard kaum wiederzuerkennen

Vergangenen April trat Amber Heard in einem kontroversen, live übertragenen Prozess gegen ihren Ex-Mann Johnny Depp an - aus dem sie als Verliererin hervorging. Seitdem ist es eher ruhig geworden um die Schauspielerin, die 2021 dank einer Leihmutter auch erstmals Mama geworden ist. Jetzt wurde Heard beim Joggen in Spanien gesichtet - auch wenn man sie ohne Make-up auf den von People veröffentlichten Fotos vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennt.

Im vergangenen Monat wurde bekannt, dass der "Aquaman"-Star nach Europa ziehen will, um sich eine Auszeit vom Rampenlicht zu gönnen.

Amber Heard: Urteil bald ein Jahr her

Das Urteil im Prozess Depp-Heard ist mittlerweile fast ein Jahr her. Nach einem sechswöchigen Verleumdungsprozess im US-Staat Virginia, in dem sich die früheren Eheleute häusliche Gewalt vorgeworfen hatten, stellte sich die Jury Anfang Juni größtenteils auf die Seite Depps - gab aber auch Heard in einigen Punkten Recht.