Ausgeplaudert: Wie Royals nach Krönung über Harry lästern

Royals: Kein Verständnis für Harrys Blitzbesuch in England?

Auch nach der Krönung kam es zu keinem Treffen mehr zwischen Harry und dem Rest der Royals. Exakt 28 Stunden und 42 Minuten in Großbritannien verbrachte Harry in seiner Heimat, wie die Daily Mail errechnet hat. Unmittelbar nach dem Krönungsgottesdienst begab sich der Herzog von Sussex zum Flughafen, um zurück in die USA zu fliegen.

Aus dem Palast dringen indes das böse Gerücht, wonach nach sich viele Mitglieder der königlichen Familie fragen sollen, warum Harry überhaupt bei der Krönung aufgetaucht ist.