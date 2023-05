Geburtstag am Krönungstag: Charles' vielsagende Anspielung auf Archie

Unmittelbar nach der Krönung seines Vaters Charles III. ist Prinz Harry in die USA zurückgekehrt. In Kalifornien kam er dann noch rechtzeitig an, um den vierten Geburtstag von Sohn Prinz Archie mitzufeiern - der vom Palast keine öffentlichen Glückwünsche erhielt. Dass er den Ehrentag seinen ältestes Sohnes mit seiner Familie verbringt, dürfte Harry ein Anliegen gewesen sein.