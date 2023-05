Ehrfurchterregend: Kates Art bei Krönung hätte Meghan wohl eingeschüchtert

Dass Herzogin Meghan ihrer Schwägerin Catherine bei der Krönung von König Charles III. am 6. Mai nicht die Show stehen wird, war bereits im Vorfeld der Zeremonie gewiss - denn Meghan hatte ihre Teilnahme abgesagt. Die Aufmerksamkeit war Prinz Williams Ehefrau demnach sicher, als sie sich Schmuck behangen in einem Alexander McQueen-Kleid an der Seite ihres Mannes in der Westminster Abbey präsentierte.

Zukünftige Queen Consort Kate bei Krönung

Catherine machte ihrem Titel als zukünftige "Queen Consort", der ihr verliehen wird, sobald William den Thron besteigt, alle Ehre. Fast schon eisern blickte sie drein, als sie zusammen mit William und den Kindern vorfuhr und die Kirche betrat. Von Nervenflattern nicht die Spur: Kate ließ sich selbst vom Regen nicht irritieren, der sie und ihre Familie beim Eintreffen in die Westminster Abbey erwartete und schritt mit stoischer Miene zu ihrem Platz.

Bilder von Kate bei der Zeremonie finden Sie hier zum Durchklicken: