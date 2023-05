König Charles III. wird gekrönt: Die ersten Gäste treffen ein

Rund acht Monate nach seiner Thronbesteigung wird der britische König Charles III. am Samstag gekrönt. Erzbischof Justin Welby wird dem 74-Jährigen zu Mittag (13.00 Uhr, MESZ) in der Londoner Westminster Abbey die Edwardskrone aufs Haupt setzen. Anschließend wird auch Königsgemahlin Camilla gekrönt. Sehen Sie die ersten Gäste in der folgenden Bildergalerie zum Durchklicken: