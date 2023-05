Charlène mit saurer Miene bei Krönung: Ob sie sich in ihrem Outfit unwohl fühlte?

Fürst Albert II. und seine Frau Charlène sind gemeinsam nach London gereist, um gemeinsam der Krönung des britischen Königs Charles III. beizuwohnen. Vor dem Eintreffen in der Westminster Abbey präsentierte sich das Fürstenpaar von Monaco Arm in Arm.

Albert und Charlène in London

Albert blickte gelegentlich recht verlegen drein. Auch seine Frau schien die Aufmerksamkeit und den Trubel nicht so recht zu genießen. Die Fürstin beehrte die Zeremonie in einem weißen Outfit mit Hut und hatte sich bei ihrem Mann untergehakt, als sie zusammen die Kirche betraten.

➤ Lesen Sie hier mehr: König Charles III. wird gekrönt: Royals und Stars in der Westminster Abbey

So richtig wohl schien Charlène dabei nicht in ihrer Haut zu fühlen. Ein Lächeln konnte sie sich jedenfalls nicht abringen, während sie sich an der Seite ihres Gatten zu den für sie bestimmten Sitzplätzen in der Westminster Abbey begab.

Bilder von Albert und Charlène sehen Sie hier: