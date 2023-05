Charles genervt: Der Grund, warum William & Kate zu spät zu Krönung kamen

Bei der Krönung von König Charles III. verlief nicht alles nach Plan. So habe es laut Daily Mail den Eindruck erweckt, als seien William und Kate möglicherweise zu spät zur Krönung gekommen. Eigentlich hätten der Prinz und die Prinzessin von Wales vor dem König und der Queen Consort in der Westminster Abbey eintreffen und Platz nehmen sollen, wie die offizielle Dienstordnung vorsah. Stattdessen kamen sie aber erst nach dem Monarchen an - was bedeutete, dass Charles zuerst in seiner Kutsche warten musste, bevor er schließlich die Kirche vor seinem ältesten Sohn betreten konnte.

Charles' genervt von Unpünktlichkeit

Ein Lippenleser will indes erkannt haben, dass sich Charles' über die Unpünktlichkeit beschwerte. "Nie können wir pünktlich sein", sagte der König demnach zu seiner Gattin, als das Paar vor der Westminster Abbey länger in der Kutsche sitzen musste. "Ja, ich bin... Dies ist negativ. Immer ist irgendwas. Das ist langweilig", grummelte der 74-Jährige dem Bericht vom Sonntag zufolge.