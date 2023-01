Meg Ryan: Der Film, der ihre Karriere ruinierte und was sie heute treibt

Mit Filmen wie "Harry und Sally", "E-m@il für Dich" oder etwa "Schlaflos in Seattle" gelang Meg Ryan in den 1990er-Jahren der große Schauspieldurchbruch. Eine Zeit lang war sie laufend in romantischen Filmen auf der Kinoleinwand zu sehen. Dann wurde es ruhiger um die Schauspielerin und es zog sie eher hinter die Kamera.

Meg Ryan kehrt 2023 mit neuem Film zurück

In diesem Jahr meldet sich Meg Ryan mit einem großen Rom-Com-Film zurück, in dem sie nach 20 Jahren endlich wieder die Hauptrolle übernehmen wird. An der Seite von "Akte X"-Star David Duchovny wird sie in "What Happens Later" zu sehen sein. Der Film befindet sich aktuell in der Phase der Postproduktion.