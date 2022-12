Weder Jolie noch Aniston: Die beste Beziehung, der Brad Pitt je hatte

Lewis ├╝ber Pitt: "Ich hoffe, er findet Gl├╝ck"

Lewis hingegen hat es mittlerweile satt, immer noch nach Brad Pitt gefragt zu werden. 2004 beschwerte Lewis sich gegen├╝ber dem Magazin People, dass sich Berichte ├╝ber sie auf die Themen "Drogenabh├Ąngigkeit und Brad Pitt" beschr├Ąnken w├╝rden. "Ich war 22. Ich bin 40. Ich habe mit 22 meinen ganzen Mist aufgegeben. Es gibt Wachstum. Raus aus der Vergangenheit", sagte sie.

├ťber Pitt selbst verlor aber auch sie nie ein b├Âses Wort. Ihre Liaison mit ihrem Schauspielkollegen sei die l├Ąngste Beziehung gewesen, die sie zu diesem Zeitpunkt hatte. "Ich hoffe, er findet Gl├╝ck, weil ich ihn wirklich geliebt habe. Er ist ein sehr aufrichtiger, guter Kerl", teilte die Schauspielerin, die sich bei Red Carpet-Auftritten auch gern in Pitts Klamotten h├╝llte, als sie noch zusammen waren, mit.

"Es war eine so sch├Âne Zeit in meinem Leben ÔÇô nun ja, in unserem Leben ÔÇô weil wir anonym waren. F├╝r die H├Ąlfte unserer Beziehung waren wir nur unbekannte junge Schauspieler in L.A.", sagte Lewis 2009 ├╝ber ihre Romanze mit Pitt zu BlackBook. "Ich erinnere mich sogar an seinen kleinen Bungalow, in dem wir in der N├Ąhe von Melrose gewohnt haben, in dem wir jede Menge Gras geraucht haben", f├╝gte sie hinzu.