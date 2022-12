Lori Anne Allison: Johnny Depps vergessene Ex-Frau, der er seine Karriere verdankt

Die talentierte Maskenbilderin war unter anderem f√ľr das Make-up in Filmen wie "Sunset Heat "(1992), "Acting on Impulse" (1993) und "Cyber ‚Äč‚ÄčBandits" (1995) verantwortlich. Allison stylte auch Haare f√ľr "Venus Rising" (1995) und "The Muse" (2016).

2015 brachte die Ex-Partnerin von Johnny Depp ihre eigene Lipgloss-Linie "Serendipity" aus tierfreundlichen Inhaltsstoffen auf den Markt. Die Lipglosse, die man auch als Rouge verwenden kann und die Depps Ex-Frau als feuchtigkeitsspendend bewarb, trugen Namen, die an ber√ľhmte Schauspielerinnen erinnerten - darunter ein Gloss namens "Marilyn", der Leinwand-Ikone Marilyn Monroe gewidmet war.

Dass seine erste Frau zudem Depps Karriere mitbeeinflusste, wissen wohl auch nicht viele. Lori Anne Allison ist mit keinem Geringeren als Nicolas Cage befreundet, der Depp √ľber sie kennenlernte. Cage brachte den damals noch unbekannten Depp mit einem Agenten zusammen, der ihm half, seine erste Filmrolle im Film "Nightmare on Elm Street" (1984) zu ergattern, die das Sprungbrett f√ľr seine Karriere war.

Sting dachte, Lori Anne Allison wolle ihn gr√ľn aussehen lassen

Promis kennt Lori Anne Allison jedenfalls viele. Auf ihrem Instagram-Account "Serendeppity" teilt sie Fotos von ihren Bewegungen mit Superstars, wie "Aearosmith"-Sänger Steven Tyler.

Anfang der 1990er Jahre durfte Depps Ex-Frau auch S√§nger Sting f√ľr eine MTV Rockumentary schminken - was keine einfache Aufgabe war. Sie sei vorher gewarnt worden, dass er einen extremen Sonnenbrand habe, erz√§hlte Allison 2015 laut Enstarz. Sie habe Sings Hautr√∂tungen damals mit gr√ľnem Make-up kaschiert.