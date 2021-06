Nach Gerichtsstreit mit Depp: Was treibt eigentlich Amber Heard?

Trotz privater Turbulenzen bastelt die 35-Jährige aber auch weiterhin an ihrer Karriere. Dieses Jahr war sie in "Zack Snyder's Justice League" neben Ben Affleck und Henry Cavill zu sehen. 2022 soll Heard, die nebenbei für den Kosmetik-Giganten Loreal modelt, in "Aquaman and the Lost Kingdom" mitspielen. Zudem wurde ein neues Filmprojekt mit dem Titel "Run Away with Me" angekündigt. Heard wird in dem Thriller von Regisseur Fred Grivois die Hauptrolle spielen.