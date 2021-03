Unerwünschter Besucher machte es sich in Johnny Depps Luxus-Villa gemütlich

Ein unerwünschter Besucher machte es sich laut US-Medienberichten am Donnerstag gemütlich in der Luxus-Residenz von Johnny Depp in Hollywood. Wie das Promi-Portal TMZ berichtet, habe ursprünglich ein Nachbar des Schauspielers die Polizei gerufen, nachdem ihm der Mann in seinem Garten aufgefallen war. Als er ihn ansprach, sei er über ein Tor gesprungen - in Richtung von Depps Grundstück. Dessen Sicherheitsteam soll daraufhin erneut umgehend die Polizei alarmiert haben. Der Eindringlich habe sich in der Zwischenzeit eine Dusche und Drinks aus der Bar des Schauspielers gegönnt, berichtet TMZ unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen weiter.

Rechtsstreit, Runde zwei

Auch sein weltweit beachteter Rechtsstreit mit der Boulevardzeitung The Sun hat Hollywood-Star Depp zuletzt wieder Schalgzeilen eingebracht. Seiner Ex-Frau Amber Heard hatte er kürzlich unglaubwürdige und falsche Aussagen vorgeworfen. Depps Anwalt argumentierte am Donnerstag vor dem Londoner Court of Appeal, der Fall solle angesichts "frischer Beweise" neu aufgerollt werden. Depp hatte gegen den Verlag der Sun wegen eines Artikels geklagt, in dem behauptet wurde, er habe Heard körperlich misshandelt. Der High Court in London hatte die Klage Anfang November jedoch abgewiesen.

Die Mehrheit der in der Zeitung erwähnten Vorwürfe habe sich als wahr erwiesen, stellten die Richter in ihrem Urteil fest. Depp hatte nach dem Urteil kritisiert, das Gericht habe sich ausschließlich auf die Aussagen seiner Ex-Frau verlassen und Gegenbeweise von Polizei und anderen Zeugen ignoriert. Depps Verteidiger warf Heard, die als Zeugin im Prozess schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann erhoben hatte, in der Anhörung am Donnerstag Unglaubwürdigkeit vor.